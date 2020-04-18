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Запаси крові в Україні знизилися більш як удвічі, – Степанов

Вероніка Рой

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В Україні – складна ситуація з запасами донорської крові, через це в зоні ризику опинилися громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання. Міністерство охрони здоров’я просить місцеву владу забезпечити транспортування донорів до пунктів забору крові. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

 

За його словами, зараз запаси крові знизилися у 2-4 рази по всій Україні.

«Ця ситуація неприпустима. Тому ми звернулися до голів обласних державних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами та закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами з мінімальним контактом таких осіб між собою. Також важливо, щоб було організовано транспортування осіб, які виявили бажання бути донорами, до спеціалізованих установ, у зв’язку з обмеженням роботи громадського транспорту», – сказав Максимов.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівському обласному центрі крові через введення карантину постала гостра потреба в донорах усіх груп крові. Відтак небайдужих львів’ян закликають стати донором та здати кров на вул. Пекарській.

Відтак у Львові таксі почали безкоштовно возити донорів крові Щоб стати донором і скористатись послугою #таксідлядонора, перейдіть за посиланням та дотримуйтесь простої інструкції.

 

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