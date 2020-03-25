Львівський центр крові потребує донорів

У Львівському обласному центрі крові через введення карантину постала гостра потреба в донорах усіх груп крові. Відтак небайдужих львів’ян закликають стати донором та здати кров на вул. Пекарській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«ДонорUA активно пропагує донорство крові за будь-яких обставин, особливо в скрутні часи, але ми розуміємо, що здоров’я донорів не менш важливе, ніж здоров’я реципієнтів. Ми закликаємо до свідомого донорства в будь-яких умовах», – зазначають у ДонорUA.

Львів’ян , приймаючи рішення, закликають бути чи не бути донором за нинішніх обставин, пам’ятати про особисту безпеку та безпеку людей, що вас оточують.

Для того, аби стати донором слід зареєструватися за посиланням: https://account.donor.ua/register. Таким чином можна вчасно реагувати на всі запити.

Здати кров можна за адресою: вул. Пекарська, 65 у Львові. Центр приймає донорів з понеділка до п’ятниці, з 08:30 до 13:00 год. Але рекомендують корегувати та планувати здачу крові на сайті, щоб уникнути скупчення людей.

Львів’ян закликають дотримуватися вимог та правил карантину: не використовуйте громадський транспорт для того, щоб дістатись до центру крові чи додому — надавайте перевагу таксі. Команда Фундації #ВАРТОЖИТИ спільно з ДонорUA та онлайн-сервісом Uklon працює в посиленому режимі над новим всеукраїнським проєктом #таксідлядонора. Запуск планується на днях запуск.

Також, якщо ви спостерігаєте у себе симптоми вірусу COVID-19, застуди або загальне нездужання – в жодному разі не порушуйте самоізоляції та зверніться до лікаря.

«Утримайтесь від здачі крові протягом одного місяця, якщо ви або ваші близькі нещодавно перехворіли застудою. Не плануйте візит в центр крові, якщо ви протягом останнього місяця були закордоном, або ж якщо ви контактували з особами, які мають симптоми вірусу (відвід на 1 місяць)», – йдеться у повідомленні мерії.