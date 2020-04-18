Коронавірус у світі: кількість жертв перевищила 150 тисяч

Станом на 18 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 276 547 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 156 141 людина, одужали – 582,599 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:
- США – 37,154 (+2,535)
- Британія – 14576 (+847)
- Франція – 18,681 (+761)
- Іспанія – 20,002 (+687)
- Італія – 22,745 (+575)
- Бельгія – 5,163 (+306)
- Німеччина – 4,352 (+300)
- Бразилія – 2,141 (+194)
- Нідерланди – 3,459 (+144)
- Канада – 1,310 (+115)
Найбільше захворілих минулої доби:
- США – 709,735 (+32,165)
- Іспанія – 190,839 (+5,891)
- Британія – 108,692 (+5,599)
- Туреччина – 78,546 (+4,353)
- Росія – 32,008 (+4,070)
- Німеччина – 141,397 (+3,699)
- Італія – 172,434 (+3,493)
- Бразилія – 33,682 (+2,999)
- Франція – 147,969 (+1,909)
- Канада – 31,927 (+1,821)
Нагадаємо, в Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже більше 5000 людей. Спалах захворюваності є у Чернівецькій області і в Києві.
Вероніка Рой