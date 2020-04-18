Коронавірус у світі: кількість жертв перевищила 150 тисяч

Станом на 18 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 276 547 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 156 141 людина, одужали – 582,599 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

США – 37,154 (+2,535) Британія – 14576 (+847) Франція – 18,681 (+761) Іспанія – 20,002 (+687) Італія – 22,745 (+575) Бельгія – 5,163 (+306) Німеччина – 4,352 (+300) Бразилія – 2,141 (+194) Нідерланди – 3,459 (+144) Канада – 1,310 (+115)

Найбільше захворілих минулої доби:

США – 709,735 (+32,165) Іспанія – 190,839 (+5,891) Британія – 108,692 (+5,599) Туреччина – 78,546 (+4,353) Росія – 32,008 (+4,070) Німеччина – 141,397 (+3,699) Італія – 172,434 (+3,493) Бразилія – 33,682 (+2,999) Франція – 147,969 (+1,909) Канада – 31,927 (+1,821)

Нагадаємо, в Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже більше 5000 людей. Спалах захворюваності є у Чернівецькій області і в Києві.