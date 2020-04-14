ОСТАННІ НОВИНИ

COVID-19 в Україні. Лікарні зможуть прийняти одночасно не більше 3,5 тисяч хворих

Соломія Головіна

|

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус. Про це він заявив в ефірі «Свобода слова» на ICTV, передає УП.

 

«Ми рахуємо, що на кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримуємося – не більше 3,5 тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пройти і коронавірусну хворобу, і у цей же час лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів. Від цього залежать і всі інші прогнози», –  сказав посадовець.

Санітарний лікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями.

Водночас, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 13 квітня на COVID-19 захворіли вже 3 102 людей, при цьому 93 померли, а 97 одужали.

Український медбрат Гліб Бітюков, який разом з делегацією наших медиків 4 квітня вирушив у Італію для допомоги у боротьбі з COVID-19, каже, що ситуація, яка зараз розвивається в Україні зі забезпеченням лікарень, нагадує 2014 рік, коли добровольці, вдягнуті волонтерами «в те, що змогли знайти», пішли захищати Україну від вторгнення російських військ.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»
Наталя ДУЛЯБА
Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»

Колишня міністрка охорони здоров’я Уляна Супрун після своєї відставки не повернулася в США, де народилася і прожила біль...

Освячувати паску дома. Влада закликає храми Львівщини перейти на Великодень онлайн
Омелян ЩЕВЧУК
Освячувати паску дома. Влада закликає храми Львівщини перейти на Великодень онлайн

Духовенство Львівщини закликали вжити всіх заходів для унеможливлення поширення інфекції коронавірусу, зокрема, перейти ...

Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...