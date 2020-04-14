COVID-19 в Україні. Лікарні зможуть прийняти одночасно не більше 3,5 тисяч хворих

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус. Про це він заявив в ефірі «Свобода слова» на ICTV, передає УП.

«Ми рахуємо, що на кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримуємося – не більше 3,5 тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пройти і коронавірусну хворобу, і у цей же час лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів. Від цього залежать і всі інші прогнози», – сказав посадовець.

Санітарний лікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями.

Водночас, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 13 квітня на COVID-19 захворіли вже 3 102 людей, при цьому 93 померли, а 97 одужали.

Український медбрат Гліб Бітюков, який разом з делегацією наших медиків 4 квітня вирушив у Італію для допомоги у боротьбі з COVID-19, каже, що ситуація, яка зараз розвивається в Україні зі забезпеченням лікарень, нагадує 2014 рік, коли добровольці, вдягнуті волонтерами «в те, що змогли знайти», пішли захищати Україну від вторгнення російських військ.