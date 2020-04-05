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В Неаполі українських медиків зустрічали піснями Руслани

Вероніка Рой

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У суботу ввечері, 4 квітня, в Неополі італійці піснями Руслани дякували українським лікарям, котрі приїхали допомогти боротися з пандемією коронавірусу. Про це у Facebook повідомив генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький, передає Львівський портал.

 

«В бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани. Так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачалося, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів була визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ. Відтак, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Вже 4 квітня 20 українських медиків вирушили в Італію для допомоги у боротьбі з пандемією корнавірусу. Також До Італії на допомогу в складі делегації МОЗ вирушили і троє львівських лікарів.

Фото: МВС

Відео:Віктор Гамоцький

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