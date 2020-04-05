В Неаполі українських медиків зустрічали піснями Руслани

У суботу ввечері, 4 квітня, в Неополі італійці піснями Руслани дякували українським лікарям, котрі приїхали допомогти боротися з пандемією коронавірусу. Про це у Facebook повідомив генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький, передає Львівський портал.

«В бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани. Так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Нагадаємо, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачалося, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів була визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ. Відтак, Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Вже 4 квітня 20 українських медиків вирушили в Італію для допомоги у боротьбі з пандемією корнавірусу. Також До Італії на допомогу в складі делегації МОЗ вирушили і троє львівських лікарів.

Фото: МВС

Відео:Віктор Гамоцький