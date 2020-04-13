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На Заході України стартували масові військові навчання

Наталя Дуляба

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У західній частині України розпочались планові тактичні навчання ЗСУ. Мешканців просять зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у Службі зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

 

Участь у планових тактичних навчаннях на Заході України беруть військові частини, підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ. Їх перевіряють на готовність до виконання завдань.

Під час навчань відпрацьовуватимуться переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості.

Щодо Десантно-штурмових військ, то до виконання навчальних завдань залучили бойові літаки Повітряних Сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

«Закликаємо громадян не хвилюватися! Всі заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином. Десантно-штурмові війська, як і решта підрозділів Збройних Сил України, продовжують підвищувати свою бойову майстерність для захисту громадян та територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 квітня у ЗСУ виявили 19 хворих на коронавірус.

Раніше від COVID-19 померла військова однієї з частин в Івано-Франківській області. А нещодавно у ЗСУ повідомили про перший випадок одужання від коронавірусної інфекції.

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