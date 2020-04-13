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Карантин не є юридичною перешкодою для проведення місцевих виборів, – голова ЦВК

Наталя Дуляба

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Голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко не бачить юридичних перешкод для проведення місцевих виборів в умовах карантину через COVID-19. Про це пише Інтерфакс-Україна.

 

«Карантин не є юридичною перешкодою для проведення виборів», – заявив Олег Діденко.

Він зазначив, що карантинні заходи розпочалися під час того, як у Харківській області завершувався виборчий процес у 179 виборчому окрузі, де відбувалися проміжні вибори народного депутата.

«Тоді також лунали заяви про необхідність перенесення виборів. Деякі члени комісії боялися виходити на роботу, можливо, знизилась явка на виборах. Але юридичних підстав зупиняти виборчий процес у ЦВК не було», – сказав Діденко.

Голова ЦВК заявив, що перенесення місцевих виборів в Україні можливе лише, якщо в Україні введуть воєнний чи надзвичайний стан.

«У Конституції йдеться, що обмеження виборчих прав громадян можливе в умовах воєнного або надзвичайного стану. Якщо виникне ситуація в країні, коли неможливо буде провести вибори, то це по суті є підставою для введення надзвичайного стану», – зауважив Діденко.

При цьому він допустив, що громадяни можуть боятися брати участь у будь-якому виборчому процесі під час коронавірусного карантину.

Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на жовтень 2020 року. Під час них львів’яни обиратимуть нового міського голову та депутатів Львівської міськради.

Андрій Садовий є міським головою Львова 14 рік поспіль. Чи буде у Львові новий мер, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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