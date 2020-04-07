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Продажі ресторанів і кафе у Львові під час карантину впали на 78%

Наталя Дуляба

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Через коронавірусний карантин в Україні 2500 закладів громадського харчування припинили свою роботу. А в тих кафе і ресторанах, які перейшли на доставку додому, продажі все одно впали в середньому на 73%. У Львові цей показник становить 78%. Такі дані отримало Товариство українських підприємців разом з Ukrainian Marketing Group під час соціологічного дослідження, пише Уніан.

 

У 2019 році обсяг ринку громадського харчування в Україні оцінювали приблизно у 50 000 закладів. Через карантин більшість із них не змога швидко перелаштуватися на доставку або організувати продаж страв на виніс.

Після двох тижнів карантину 2500 кафе та ресторанів по Україні припинили свою роботу. Це 63% від усіх клієнтів компанії в Україні.

Із 23 по 29 березня продажі закладів громадського харчування скоротилися в середньому на 73% у порівнянні з аналогічним періодом до карантину. Найбільше рівень продажів впав у столиці та Львові – на 78%, у Харкові – на 73%, в Дніпрі – на 65%, в Одесі – на 60%.

Щодо бізнесу загалом, то на час карантину діяльність призупинили 29% українських компаній. Ще 6% взагалі повністю закрили свою справу.

Без доходів залишились такі сфери бізнесу як розваги та транспорт. Натомість ті підприємства, які не закрилися, різко різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників.

«Третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляє про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників. Власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% в порівнянні з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників», – йдеться у повідомленні.

Щодо великих підприємств, то їхні доходи скоротились на 10-25%, а до кінця карантину штат «вріжуть» на 25%.

Як писав Львівський портал, попри карантин у Львові дозволили працювати закладам громадського харчування, які здійснюють адресну доставку додому. При цьому кур’єри та самі працівники кухні повинні мати засоби індивідуального захисту та суворо дотримуватись правил гігієни.

Також нещодавно у Львові вирішили тестувати на наявність коронавірусної інфекції всіх кур’єрів доставки їжі.

Аби підтримати малий і середній бізнес під час карантину Львівська міська рада запровадила деякі пільги. Детальніше про це читайте за посиланням.

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