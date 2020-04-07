Під час пожежі сухої трави загинув 65-річний львів'янин

У Львові під час пожежі сухої трави на вулиці вул. Роксоляни загинув 65-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що близько 12:30 год. через загоряння сухої трави виникла пожежа на відкритій території на вул. Роксоляни, 31.

Внаслідок пожежі постраждав 65-річний львів’янин. Він отримав опіки приблизно 80% тіла. Під час транспортування, постраждалий помер в кареті швидкої допомоги.

Пожежу ліквідували о 13:11 год. Вогнем знищено суху траву на площі 200 кв. м. Обставини події встановлюють.

«Необдумане випалювання сухої рослинності призводить до загибелі всього живого і може спричинити лісову пожежу, яка здатна за лічені хвилини знищити не один гектар лісу. А особливо вони небезпечні у вітряні дні. Пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини. Адже до складу такого диму входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук», – акцентують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Раніше Львівський портал інформував про пожежі на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» двічі виникали пожежі 6 квітня. Через підпали вигоріло близько 4 га заповідної зони.

Як відомо, Львівська облдержадміністрація пропонує збільшити найменший штраф за спалювання трави з 170 гривень до 42 тисячі гривень.