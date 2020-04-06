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У Києво-Печерській Лаврі – четверо хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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У Києво-Печерській лаврі, де раніше фактично закликали вірян ігнорувати обмеження, запроваджені державою на час карантину, зафіксували 4 випадки COVID-19. Про це на брифінгу 6 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає hromadske.

 

За минулу добу ще 22 киянина захворіли на коронавірус.

«Захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 року та 16 чоловіків від 24 до 82 років. Зокрема, двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. Чотири випадки захворювання – в Києво-Печерській Лаврі», – сказав Віталій Кличко.

Львівський портал повідомляв, що 4 квітня священнослужителів Києво-Печерської Лаври протестували на коронавірус.

Пізніше Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що оперативно закривається на карантин. І всі служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.

Як повідомляв Львівський портал, раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богослужіння можна послухати онлайн. Згодом він дав рекомендації, як служити страсні та пасхальні богослужіння у час пандемії COVID-19, зокрема, закликав вірян молитися онлайн та не цілувати плащаниці.

Додамо, що 6 квітня від коронавірусу помер священник із Заліщиків.

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