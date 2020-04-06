На Тернопільщині помер священник, який хворів на COVID-19

У Тернопільській області – уже третя смерть від коронавірусної хвороби Сovid-19: помер 57-річний священник. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає Львівський портал.

Помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

«Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що наразі на Тернопільщині – 160 хворих на коронавірус.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусу, з яких 38 – летальні.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.