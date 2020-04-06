Спецмаршрути, які перевозять медиків, можна відстежувати онлайн

На Львівщині спеціальні маршрути, котрі під час карантину перевозять медиків, що лікують людей з коронавірусною інфекцією, можна відстежувати онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Пасажири спецмаршрутів матимуть змогу прослідкувати за дотриманням графіку та схеми руху за посиланням та за допомогою мобільного додатку EasyWay.

Нагадаємо, у зв’язку з продовженням карантину та впровадженням жорсткіших обмежувальних протиепідеміологічних заходів, медичними установами області укладені договори з автомобільними перевізниками на безкоштовне довезення медичних працівників з населених пунктів області до місця роботи.

Втім через декілька днів після оприлюднення офіційної інформації про спецрейси про проблему доїзду на роботу з різних районів області до львівських лікарень на гарячу лінію «Стоп-коронавірус» поскаржились понад 20 медиків.

В коментарі Львівському порталу розповів про цю ситуацію і директор львівського АТП «14630» Ігор Самардак. Він зазначив, що перевізники регулярних спеціальних маршрутів, якими довозять до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області, скаржаться на перешкоджання в роботі з боку патрульної поліції Львівщини.

За інформацією ЛОДА, сьогодні спеціальні перевезення здійснюються за таким графіком:

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