Румунія продовжила карантин до 15 травня

Румунія продовжить надзвичайний стан на 30 днів, до середини травня, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс у відеозаяві в понеділок, повідомляє Укрінформ.

«Необхідно тримати епідемію під контролем», – наголосив Йоганніс.

Надзвичайний стан, введений урядом Румунії 16 березня, мав закінчитися 15 квітня.

Станом на 6 квітня в Румунії зафіксували 4 057 випадків зараження COVID-19 та 162 смерті. Ще 406 осіб одужали.

Водночас у Польщі пік захворювань, викликаних коронавірусом, очікуєть у травні-червні. Про це, виступаючи у Сеймі Польщі, заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Тим часом у Австрії планують поновити роботу більшості магазинів до 1 травня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

У світі на коронавірус захворіло майже 1 мільйон 300 тисяч осіб.