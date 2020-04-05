ОСТАННІ НОВИНИ

У настоятеля Києво-Печерської Лаври виявили COVID-19, – ЗМІ

Соломія Головіна

|

У 58-річного настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита РПЦ в Україні Павла виявили коронавірус. Про це повідомляє Релігійна правда, посилаючись на відразу два джерела в оточені митрополита.

 

За даними джерел видання, три дні тому митрополиту стало зле, пізніше в нього діагностували COVID-19.

При цьому Релігійна правда зазначає, що Павло раніше критикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. У своєму зверненні до вірян настоятель Лаври закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».

4 квітня на офіційному сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителів Києво-Печерської Лаври протестували на коронавірус. Разом з усіма лабораторне дослідження і медичний огляд пройшов і намісник Павло, але скарг на самопочуття в нього не було.

Пізніше 4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що оперативно закривається на карантин. І всі служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.

Як повідомляв Львівський портал, раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богослужіння можна послухати онлайн. Згодом він дав рекомендації, як служити страсні та пасхальні богослужіння у час пандемії COVID-19, зокрема, закликав вірян молитися онлайн та не цілувати плащаниці.

Фото: Гордон

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...