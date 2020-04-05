У настоятеля Києво-Печерської Лаври виявили COVID-19, – ЗМІ

У 58-річного настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита РПЦ в Україні Павла виявили коронавірус. Про це повідомляє Релігійна правда, посилаючись на відразу два джерела в оточені митрополита.

За даними джерел видання, три дні тому митрополиту стало зле, пізніше в нього діагностували COVID-19.

При цьому Релігійна правда зазначає, що Павло раніше критикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. У своєму зверненні до вірян настоятель Лаври закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».

4 квітня на офіційному сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителів Києво-Печерської Лаври протестували на коронавірус. Разом з усіма лабораторне дослідження і медичний огляд пройшов і намісник Павло, але скарг на самопочуття в нього не було.

Пізніше 4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що оперативно закривається на карантин. І всі служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.

Як повідомляв Львівський портал, раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богослужіння можна послухати онлайн. Згодом він дав рекомендації, як служити страсні та пасхальні богослужіння у час пандемії COVID-19, зокрема, закликав вірян молитися онлайн та не цілувати плащаниці.

Фото: Гордон