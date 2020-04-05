У Львові чадний газ відправив на лікарняні ліжка трьох людей

У Львові через отруєння чадним газом до лікарні госпіталізували трьох людей. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно із повідомленням, 5 квітня близько 01:10 год. у приватному будинку на вул. Зимова Горішня у Львові отруїлись чадним газом троє осіб. Серед постраждалих – двоє дітей віком рік та 10 років.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади м. Львова. Обставини події встановлюються.

Як інформував Львівський портал, із початку 2020 року у Львові чадним газом отруїлися вже 59 людей, серед них – 17 дітей, ще одна людина загинула.

До слова, нещодавно чадний газ забрав життя завідувачки поліклінічного відділення клінічної лікарні Львівської залізниці Ліліани Александер та її сина.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.