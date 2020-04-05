Львів попрощався з Іваном Вакарчуком

Львів попрощався із українським фізиком, політиком, громадським діячем, ексректором Франкового університету Іваном Вакарчуком. Чин похорону видатного львів’янина на прохання родини відбувся камерно у Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Поховають Івана Вакарчука на Личаківському кладовищі.

Український фізик, політик і громадський діяч, колишній міністр освіти України та ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук помер у віці 73 років у суботу, 4 квітня.

На львівській Ратуші вивісили банер на знак вшанування пам’ятті Івана Вакарчука, а біля Львівського національного університету ім. І. Франка запалили лампадки.

Довідка

Іван Олександрович Вакарчук (нар. 6 березня 1947) – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

Фото: ЛМР