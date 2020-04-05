Прощання з Іваном Вакарчуком транслюватимуть онлайн

У неділю, 5 квітня, у Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ у Львові відбудеться чин похорону українського фізика, політика, громадського діяча, ексректора Франкового університету Івана Вакарчука. Відтак прощання з видантим українським діячем транслюватимуть онлайн. Про це інформує «Духовна велич Львова» з посиланням на Свято-Покровський кафедрального Собору ПЦУ.

Прощання з Іваном Вакарчуком розпочнеться о 14:30. На похороні будуть присутні лише рідні, але всі охочі можуть дистанційно долучитися молитвою за допомогою онлайн-трансляції.

Нагадаємо, про смерть Івана Вакарчука у суботу, 4 квітня, повідомив його син – лідер рок-гурту «Океан Ельзи», нардеп Святослав Вакарчук.

Довідка

Іван Олександрович Вакарчук (нар. 6 березня 1947) – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.