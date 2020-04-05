ОСТАННІ НОВИНИ

Прощання з Іваном Вакарчуком транслюватимуть онлайн

Вероніка Рой

|

У неділю, 5 квітня, у Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ у Львові відбудеться чин похорону українського фізика, політика, громадського діяча, ексректора Франкового університету Івана Вакарчука. Відтак прощання з видантим українським діячем транслюватимуть онлайн. Про це інформує «Духовна велич Львова» з посиланням на Свято-Покровський кафедрального Собору ПЦУ.

 

Прощання з Іваном Вакарчуком розпочнеться о 14:30. На похороні будуть присутні лише рідні, але всі охочі можуть дистанційно долучитися молитвою за допомогою онлайн-трансляції.

Нагадаємо, про смерть Івана Вакарчука у суботу, 4 квітня, повідомив його син – лідер рок-гурту «Океан Ельзи», нардеп Святослав Вакарчук.

Довідка

Іван Олександрович Вакарчук (нар. 6 березня 1947) – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...