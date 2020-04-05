COVID-19 в Україні. Повний перелік телефонів «гарячих ліній»

Урядовий портал опублікував телефони «гарячих ліній» з питань COVID-19 у регіонах.

Як зазначають в уряді, на «гарячі лінії» можна телефонувати з питань стосовно карантину, допомоги літнім людям під час карантину, алгоритму виявлення та лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок захворювання на корнавірусну інфекцію. Померло 32 людини, натомість 25 осіб одужали.