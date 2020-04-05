Чернігівщина: помер хворий на коронавірус чоловік, який напередодні тікав з лікарні

У Чернігівській області помер хворий на коронавірус чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

Правоохоронці зазначають, що у ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджений COVID-19. Поліцейські та медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.

«З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту», – мовиться у повідомленні.

При цьому у поліції додають, що 5 квітня стало відомо про смерть чоловіка від ускладнень хвороби.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок захворювання на корнавірусну інфекцію. Померло 32 людини, натомість 25 осіб одужали.