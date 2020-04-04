В Україні від коронавірусу вже померли 32 людини

Станом на вечір 4 березня в Україні зафіксували 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 32 летальних. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 год. 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Усього в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19. Загалом 25 осіб вже одужало.

Львівський портал повідомляв, що кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині вже сягнула 15.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.