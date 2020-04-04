Психлікарні на Кульпарківській бракує коштів на харчування та утримання хворих

Із 1 квітня Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня немає достатньо коштів на харчування та утримування пацієнтів, більшість з яких за медичними або соціальними показами не можуть повернутись до дому. Про це зазначається на Facebook-сторінці медзакладу.

«З 1 квітня наш меседж #SaveKulparkiv перетворився на крик #HELP KULPARKIV! Просимо про термінову допомогу владу, підприємства та всіх небайдужих громадян! Обласна психіатрична лікарня, найбільший центр психіатричної допомоги у західному регіоні опинився на межі фінансового та соціального колапсу. Найнезахищеніші верстви населення – люди з психічними розладами залишені без належного фінансування та догляду», – наголошує обласна психлікарня.

В першу чергу медзаклад зокрема потребує продуктів для пацієнтів та послуг прання.

Як пояснюють у медзакладі, другий етап реформи та підписання угоди з НСЗУ не передбачають:

• фінансування програми психосоціальної реабілітації осіб з розладами психіки та поведінки,

• надання психіатричної допомоги особам з різними формами психічних розладів, які тривалий час перебувають у стаціонарі і за своїм психічним станом не можуть проживати самостійно, в сім’ях або соціальному закладі,

• надання психіатричної допомоги в примусовому порядку за ст. 14 Закону України «При психіатричну допомогу» (цивільно-правовий порядок) строком від 6 місяців і більше,

• проведення судово – психіатричних експертиз по кримінальних та цивільних справах,

• надання психіатричної допомоги особам, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру з звичайним наглядом в порядку статті 94 Кримінального кодексу України (кримінально-правовий порядок),

• проведення обстеження на предмет придатності до військової служби особам, які направлені військовими комісаріатами тощо.

«В оновленій системі фінансування психіатричної лікарні не враховано, що більшість осіб, які страждають на хронічні психічні захворювання, не можуть вести повноцінний спосіб життя, втратили родинні зв’язки та житло. Перебіг психічного захворювання з наявністю тяжкого психічного розладу, аутоагресією та соціально-агресивними діями не дає можливості керівникам психіатричних закладів направляти дану категорію пацієнтів до інтернатних установ», – зазначає у своїй заяві Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Львівська обласна рада хотіла об’єднати психіатричну лікарню «Заклад», що знаходиться в однойменному селі Миколаївського району, до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, що розташована у Львові на вул. Кульпарківській. Тоді директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак пояснювала, обидві психіатричні лікарні доцільно об’єднати як юридично, так і адміністративно, адже «значна частина їхньої ліжкової мережі дублюється».

Крім цього, Львівська обласна рада планувала змінити місце реєстрації психлікарні, що у Львові на вул. Кульпарківській, на село Заклад.

Своєю чергою, працівники психіатричної лікарні у селі Заклад заявили, що проти такої реорганізації.

Нагадаємо, проти зміни реєстрації психіатричної лікарні на Кульпарківській виступила міська рада Львова та медична спільнота. Так, мер Андрій Садовий наголосив, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.