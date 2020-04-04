На самоізоляції в магазин можна виходити не частіше двох разів у тиждень, – Ляшко

Людям, які проходять лікування від COVID-19 на дому, буде заборонено виходити надвір взагалі, а людям, які перебувають на самоізоляції – дозволено не частіше двох разів на тиждень. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 4 квітня, передає УП.

«Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування.

А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності», – сказав посадовець.

Як повідомляв Львівський портал, 3 квітня стало відомо про введення Кабміном додаткових обмежень в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).