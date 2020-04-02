ОСТАННІ НОВИНИ

На зупинках у Львові встановлять 46 терміналів для придбання квитків у електротранспорт

Соломія Головіна

|

У Львові на зупинках електротранспорту встановлюють спеціальні термінали для придбання квитків на проїзд. Загалом їх має бути по місту 46. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, наразі встановлено 16 терміналів. Загалом заплановано встановити 46 терміналів на 31 зупинці.

Отож, пасажири, які не мають мобільних додатків, немає поруч кіоску, можуть придбати квитки в терміналі. Вартість квитка придбаного через термінал 6 грн, тобто дешевше ніж у водія. Також зараз, з огляду на карантинні заходи, придбання квитка в терміналі – це не лише економія коштів, але й можливість не контактувати з водієм», – зазначив Орест Олеськів.

Вже встановлено 16 терміналів, з яких 5 вже підключені і працюють.

Нагадаємо, з 15 січня почав діяти новий тариф на проїзд у львівському електротранспорті. Вартість квитка в електротранспорті Львова становить 7 грн, якщо його купувати безпосередньо у водія. Зекономити можна, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...