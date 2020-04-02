На зупинках у Львові встановлять 46 терміналів для придбання квитків у електротранспорт

У Львові на зупинках електротранспорту встановлюють спеціальні термінали для придбання квитків на проїзд. Загалом їх має бути по місту 46. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, наразі встановлено 16 терміналів. Загалом заплановано встановити 46 терміналів на 31 зупинці.

Отож, пасажири, які не мають мобільних додатків, немає поруч кіоску, можуть придбати квитки в терміналі. Вартість квитка придбаного через термінал 6 грн, тобто дешевше ніж у водія. Також зараз, з огляду на карантинні заходи, придбання квитка в терміналі – це не лише економія коштів, але й можливість не контактувати з водієм», – зазначив Орест Олеськів.

Вже встановлено 16 терміналів, з яких 5 вже підключені і працюють.

Нагадаємо, з 15 січня почав діяти новий тариф на проїзд у львівському електротранспорті. Вартість квитка в електротранспорті Львова становить 7 грн, якщо його купувати безпосередньо у водія. Зекономити можна, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштуватиме 6 грн.

Фото: ЛМР