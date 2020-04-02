На «сухому» фонтані перед Оперним вже монтують інженерні мережі

У Львові на площі перед Оперним театром тривають роботи з облаштування нового, «сухого» фонтану. На замовлення Галицької РА підрядна організація провела демонтаж старого фонтану, і рішенням виконавчого комітету його передано на баланс Стрийського парку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зараз підрядна організація проводить земляні роботи по облаштуванню інженерних мереж та облаштуванню технологічних приміщень для нового фонтану.

Нагадаємо, проект реконструкції фонтану та площі розробили київські архітектори. Автори: Іван Юнаков, Андрій Карпов, Ярослав Катрич, Максим Астрейко, Володимир Томіленко.

Існуючий фонтан біля Оперного театру було облаштовано у 2008 році.

Повністю фінансує роботи з облаштування нового фонтану благодійний фонд «Сокар-Благо». Приблизна вартість 1,5 млн. доларів.

Раніше Льівський портал повідомляв, що 9 грудня 2019 року на площі перед Оперним театром розпочали демонтаж старого фонтану.

Демонтований фонтан біля Оперного перенесуть у Стрийський парк.