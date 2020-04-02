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Мінрегіон закликав українців продукувати менше сміття під час карантину

Наталя Дуляба

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Під час коронавірусного карантину можливості служб, які займаються сміттям у містах, суттєво зменшились. Тому Міністерство розвитку громад та територій закликає українців продукувати менше сміття, а ті відходи, які все-таки утворюються, сортувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

 

«Можливості комунальних служб, які займаються збором, сортуванням та утилізацією відходів, зараз значно зменшилися у порівнянні зі звичайним часом. Таким чином зараз кожне домогосподарство зобов’язано долучитися до практики зменшення та мінімізації відходів. Першим пріоритетом в системі управління відходами є запобігання їхнього утворення», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Мінрегіоні пояснюють, як домогосподарства можуть максимально зменшити кількість сміття, яке вони зазвичай продукують. Так, українцям рекомендують не користуватися одноразовим посудом, замінити пластикові пакети на сумки багаторазового використання, а щоб зменшувати обсяг відходів у відрі або пакеті, стискати та спресовувати їх.

Також українцям радять вчитись повторно використовувати речі. Наприклад, непотрібний одяг та взуття можна попрати, почистити і віддати на благодійність. Таким чином ці речі отримають друге життя. Таке ж можна зробити й з побутовою технікою.

«Третій пріоритет – це роздільне збирання побутових  відходів.  Громадянам необхідно роздільно збирати побутові відходи вдома та розділяти їх на різні компоненти. Це може бути: скло, папір, пластик, органічні відходи, побутовий металобрухт, текстиль, дерево, небезпечні відходи у складі побутових відходів. Головний принцип роздільного збору відходів: мити + стискати + стежити за маркуванням», – кажуть у Мінрегіоні.

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Після завершення карантину пластик, папір та склотару можна буде здати у пункти прийому вторинної сировини та отримати за них гроші. З органічних відходів можна виробляти компост і отримувати екологічні добрива для поліпшення якості ґрунтів.

Зазначимо, одна людина в Україні в середньому продукує 250-300 кг сміття на рік. Протягом 2019 в країні утворилось майже 53 млн м куб. побутових відходів або понад 10 млн тонн. Всіх їх захоронили на території 6000 сміттєзвалищ і полігонів.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

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