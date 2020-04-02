Директор школи у Львові заборонив користуватись онлайн-уроками на каналах Медведчука

Директор середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв «Будокан» у Львові Олександр Козловський заборонив вчителям навчального закладу користуватися контентом телеканалів «112 канал», «Zik» та «NewsOne» для підготовки до онлайн-уроків. А батькам дітей радять не використувати ці канали для дистанційного навчання. Про це йдеться на сторінці у Facebook школи, передає Львівський портал.

«У зв’язку з широко розрекламованою кампанією по впровадженню дистанційного навчання з українськими дітьми «Всеукраїнська школа онлайн» від 6 квітня 2020 року, звертаємо Вашу увагу на проведення online занять з Вашими дітьми на антиукраїнських каналах «Zik», «112» та «NewsOne»! Згідно – з вищезазначеною інформацією, керівництво ЛСЗШ Будокан прийняло наступне рішення:1) не рекомендувати батькам та дітям використовувати контент каналів «112», «Zik» та «NewsOne» для дистанційного навчання школярів нашої Школи; 2) вчителям ЛСЗШ Будокан забороняється використовувати контент дистанційної освіти на цих каналах при підготовці власних стрім-уроків, тематичних презентацій та проведення on-line занять», – йдеться у заяві навчального закладу.

Зазначимо, телеканали «112 канал», «Zik» та «NewsOne» під час проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», мають транслювати уроки для 5-их, 6-их та 7-их класів.

Нагадаємо, у червні 2019 року новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації») став львів’янин Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука.

Загалом в медіаактиві Козака є три телеканали: «112 Україна», «Zik» та «NewsOne». Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому 2019 року «NewsOne» оштрафували за «мову ворожнечі».