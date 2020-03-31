Онлайн-уроки для школярів по ТБ: розклад занять та де дивитися

У понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити учням вільний доступ до знань. Школярі можуть переглянути онлайн-уроки, які транслюватиме низка українських телеканалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. А 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України.

Отож, щоранку, о 10:00 год., з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Глава держави також звернувся до батьків з проханням стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучайтися до пізнавального контенту всією родиною.