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Онлайн-уроки для школярів по ТБ: розклад занять та де дивитися

Вероніка Рой

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У понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити учням вільний доступ до знань. Школярі можуть переглянути онлайн-уроки, які транслюватиме низка українських телеканалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський.

 

За його словами, школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. А 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України.

Отож, щоранку, о 10:00 год., з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Глава держави також звернувся до батьків з проханням стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучайтися до пізнавального контенту всією родиною.

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