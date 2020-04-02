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Для шкіл та садочків Львова закінчується опалювальний сезон

Вероніка Рой

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Сьогодні, 2 квітня, офіційно завершується опалювальний сезон для міських шкіл і садочків. Натомість подача опалення до лікарень, поліклінік, житлових будинків продовжується. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Наші тепловики отримали лист від управління освіти про зупинення подачі опалення до шкіл і садочків, оскільки ці заклади на карантині, і де-факто, тепло перестали брати. Тому було прийнято рішення підготувати офіційне розпорядження про завершення опалювального сезону для освітніх закладів – наших міських шкіл і садочків», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, опалювальний сезон не завершується для закладів охорони здоровꞌя і населення. Тепло до лікарень, поліклінік і житлових будинків подається. Рішення про завершення опалювального сезону для населення приймається, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря вища +8 градусів.

Нагадаємо, у Львові є 218 міських закладів освіти — 101 садочок і 117 шкіл. Усі вони з 12 березня і до 24 квітня перебуватимуть карантині через коронавірусну інфекцію.

 

 

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