Уряд розробляє кілька варіантів виходу економіки з карантину, – Шмигаль

Кабінет Міністрів України пропрацьовує декілька сценаріїв виведення економіки з умов жорсткого карантину. Про це під час ефіру на одному з телеканалів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Уніан.

За словами прем’єра, уряд розуміє, що українці та бізнес не можуть тривалий час фактично не працювати й не отримувати дохід.

«Стоїть питання: після великодніх свят ми повинні розуміти, коли ми вийдемо на позитивну динаміку захворювань, і після цього побачити, що ми можемо зробити. Розроблено і зараз ми прораховуємо кілька сценаріїв. Сценарій, наприклад, китайський – короткострокового, але дуже жорсткого обмеження. Сценарій м’якший, але з дуже жорстким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, тобто масковий режим, певні соціальні дистанції й так далі. Всі ці сценарії розробляються. Я впевнений, що буквально протягом декількох днів ми будемо говорити, як рухаємося далі», – сказав Денис Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення режиму карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.