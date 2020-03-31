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Україна не може не працювати пів року, – Шмигаль

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни. Про це він заявив в ефірі «Свобода слова» передає Українська правда.

 

Прем’єр наголосив, що підтримка громадян, які залишилися без засобів заробітку – це одне із перших завдань влади. Водночас, після Великодніх свят, з огляду на динаміку поширення захворювання, буде стояти питання про подальші економічні кроки Кабміну.

«Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші. Економіку треба запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі півроку не працювати і дивитись телевізор на дивані», – повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

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