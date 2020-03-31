У ЛОДА розповіли, як ховатимуть від коронавірусу на Львівщині

Під час поховання померлих від коронавірусної інфекції на Львівщині рекомендують зменшити кількість присутніх на похороні до 10 людей та дотримуватися відповідних санітарних норм. Про це під час брифінгу 31 березня розповів заступник голови Львівської ОДА, керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Іван Собко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, Львівщина отримала протокол від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в якому розписано, як з повинне здійснюватися поховання у випадку смерті людини від коронавірусної інфекції.

«Особливості похорону чи видачі тіла померлого від коронавірусної інфекції є звичайними. Проте тіло померлого перед видачею має пройти дезінфекцію, повинне бути вміщене в поліетиленовий пакет відповідного розміру, герметично запаковане та вкладене в труну», – повідомив Іван Собко.

Похорон забороняється відвідувати більше ніж 10 людям для того, би не допустити додаткового інфікування осіб. Також рекомендують дотримуватися санітарних норм.

Зазначимо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомляв під час похорону у Львові мають бути елементи індивідуального захисту, померлих мають ізолювати, а поховання має відбуватись у закритому режимі. Він запевнив, що представники похоронних служб про ці процедури знають.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, як відбувається поховання померлих від коронавірусу у світі, зокрема Італії, Іспанії, та чи готова до цього Україна. Детальніше читайте за посиланням.