На Закарпатті ледь не спалили Долину нарцисів

На Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила перлину Закарпаття – долину нарцисів. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

За даними відомства, о 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ «Долина нарцисів» ім. професора Василя Комендаря. Пожежу було ліквідовано о 19:08 силами вогнеборців Хуста та працівників заповідника.

Загалом на Закарпатті зафіксували 33 підпали сухої трави.