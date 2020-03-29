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У Китаї не виключають другої хвилі коронавірусу

Соломія Головіна

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У Національній комісії з охорони здоров’я Китаю заявили, що у країні може розпочатися друга хвиля коронавірусу через збільшення кількості інфікування у людей, які повернулись з-за кордону. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

 

«У Китаї вже є 693 випадки тих, хто приїхав з-за кордону. Це означає, що є відносна велика можливість нової хвилі інфікування», – заявив речник комісії з охорони здоров’я Мі Фенг.

Зазначається, що за останній тиждень у Китаї зафіксували 313 випадків коронавірусу в тих, хто повернувся з-за кордону та 6 випадків внутрішньої передачі вірусу в країні.

Так, у суботу, 28 березня, у країні було зафіксували 45 нових випадків коронавірусу, у порівнянні з 54 в попередній день. Усі, крім одного, були пов’язані з мандрівниками, які приїхали з-за кордону.

Як раніше інформував Львівський портал, станом на вечір 28 березня коронавірусом інфікувалося майже 658 тисяч людей, одужало – 141 419, а померло – 30 441 осіб. Найбільше померлих за 27 березня зафіксовано у Італії – 10 023 (+ 889), Іспанії – 5 820 (+ 682) Франції – 4 611 (+ 329). Водночас найбільшу кількість хворих зафіксовано у США – 120 204 (+16 076 нових).

Що стосується України, то станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Із них – 9 випадків стали смертельними.

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