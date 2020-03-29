Хворих на коронавірус серед військових ЗСУ нема, але 172 особи – на ізоляції

У Збройних Силах України випадків станом на ранок 29 березня не зафіксовано хворих на коронавірус. Про це повідомляє Командування медсил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«На 07:00 год. 29 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано», – зазначається у інформації.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 172 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 58 осіб.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19. Із них – 9 випадків стали смертельними.

Відомо, що уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.