Директорка луцької лікарні заразилася коронавірусом

Директорка міської клінічної лікарні у Луцьку інфікувалася коронавірусом. Про це зазначається на Facebook-сторінці медзакладу.

«Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич з 16 березня перебуває на лікарняному», – інформують у міській лікарні.

Зазначається, що 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні.

«Так як пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на COVID-19 були від’ємні, була госпіталізована з діагнозом «пневмонія». Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті. Після отримання результатів ПЛР на COVID-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню», – наголошується у повідомленні.

Окрім цього, у медзакладі зауважили, що було проведено епідрозслідувння, контактним особам проведено обстеження і вони скеровані на карантин. Відомі результати обстежень 5 контактних – вони негативні.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 29 березня підтверджено вже 418 випадків COVID-19.

Відомо, що на Тернопільщині коронавірусом заразився вже 21 медик.