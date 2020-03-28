На Тернопільщині коронавірусом заразився 21 медик і бракує тестів

У Монастириському районі Тернопільщини коронавірусом заразився 21 медик. Про це повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь на своєму Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом у Монастирському районі 36 пацієнтів, хворих на Covid-2019, із них абсолютна більшість – медики.

36 осіб інфікованих коронавірусом:

м.Монастириська – 19,

с.Швейків – 7,

с.Ковалівка – 4 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 2,

с. Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 1,

с. Чехів – 1.

В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком та 1 дитина.

«Мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні. Перша проблема зараз – брак тестів. Окрема подяка волонтерам! Ви допомагали, коли ми були на Майдані! Ви допомагали, коли на Україну напала московська регулярна армія! Ви самоорганізувалися і тепер, коли район опинився в осередку коронавірусного лиха, допомагаючи в пошуках засобів захисту, ліків, працюючи над пошиттям халатів, масок тощо», – повідомив Пало Дронь.