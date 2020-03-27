На Стрийській збудують 5-поверховий торгово-офісний центр

Львів’янка Любомира Була збудує на вул. Стрийській, 284 чотириповерховий торгово-офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 27 березня, видав виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, Любомира Була отримала містобудівну документацію на будівництво торгівельного закладу з підземним паркінгом на вул. Стрийській, 284.

Будівництво вестимуть на трьох земельних ділянках загальною площею 0,16 га, одна із них є присадибною. Також усі землі належать до зони Ж-1 – зони садибної житлової забудови відповідно до зонінгу Франківського району. Своїм рішенням виконком дозволив їх забудувати на 35%.

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Майбутній торгово-офісний центр знаходитиметься відразу навпроти наразі ще недобудованого відділку поліції на вул. Стрийські, поруч також – автовокзал.

Як уточнив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, мова йде про чотириповерхову будівлю, на нижніх поверхах якої будуть заклади торгівлі, а на верхніх – офіси. Втім як видно на візуалізації, споруда матиме 5 повноцінних поверхів.

Гранично допустиму висоту торгово-офісного центру мерія встановила на рівні 25,5 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Любомира Була є співвласницею трьох фірм, що надають в оренду чи експлуатацію нерухомість: ТОВ «Західні будівельні інвестиції», ТзОВ «Ага-плюс» і ТзОВ «АБК-захід-груп».

Восени 2019 року мерія дозволила «Західним будівельним інвестиціям» звести дві 9-поверхівки замість авторинку на вул. Перфецького. Таке будівництво суперечить чинному Генплану Львова та плану зонування міста.

Також львів’янка Любомира Була є співвласницею компанії «Рік-автоцентр», яка займається продажем автомобілів.