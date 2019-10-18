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На Перфецького з’являться дві 9-поверхівки

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 18 жовтня, виконавчий комітет міської ради Львова затвердив ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу із підземною автостоянкою на вул. Перфецького, 6. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На вул. Перфецького збираються спорудити два 9-поверхові будинки. Зводитимуть їх на території авторинку, тому ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» дозволили знести частину існуючих торгівельних павільйонів.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,39 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Також земля належить до зони Ж-3 – зони багатоповерхової житлової забудови (5-9 поверхів) відповідно до затвердженого мерією детального плану території у районі вул. Перфецького.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 35%, а також встановив, що висота будинків не повинна перевищувати 35 м.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», видана містобудівна документація суперечить чинному Генплану Львова та плану зонування міста.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» існує з 2017 року, зареєстроване воно за адресою майбутнього будівництва – на вул. Перфецького, 6.

Засновником підприємства є ТзОВ «Ага-плюс», а кінцевими бенефіціарами – львів’яни Любомира Була та Петро Федишин.

Основний вид діяльності ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу складає більше 1,4 мільйона гривень.

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