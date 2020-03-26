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Кордон закриють для всіх, окрім потягу Москва–Київ

Андрій Котенський

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Попри попередження Укрзалізниця на доручення Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури виконає спецрейс за маршрутом Київ–Москва–Київ. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі АТ «Укрзалізниці».

 

Рейс поїзда №906 Київ—Москва призначено на п’ятницю, 27 березня, та зворотно для повернення до своїх країн громадян України та Російської Федерації, котрі внаслідок карантину, не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Поїзд відправиться із Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня о 10:14. У зворотному напрямку поїзд під №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня о 07:32.

Квитки на вказаний поїзд були доступні у продажі виключно через онлайн-систему Укрзалізниці. Станом на зараз усі квитки в напрямку Москви вже продано, а по дорозі до Києва залишилось єдине місце у купе, за ціною 3 333 грн.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

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