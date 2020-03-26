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Через карантин пробне ЗНО відтерміновується

Вероніка Рой

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Через продовження всеукраїнського карантину проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання відтерміновується. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як зазначають в УЦОЯО, нові дати проведення пробного тестування буде повідомлено додатково.

«Після завершення карантину всі зареєстровані учасники зможуть  у звичному форматі пройти пробне ЗНО: попрацювати з тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2020 року,  попрактикуватися в заповненні бланків відповідей тощо», – йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО пропонують випускникам можливість дистанційно поспостерігати за процедурою проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання і виконати тестові завдання з обраного предмета.

«На сьогодні більшість учнів і студентів уже працюють дистанційно, тож сподіваємося, що така форма роботи буде для них комфортною і доцільною. Найближчим часом усі матеріали буде розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання», – додають в центрі якості освіти.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

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