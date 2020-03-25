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Львів’янка Любомира Мандзій очолила Міносвіти

Наталя Дуляба

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46-річна Любомира Мандзій, яка ще торік очолювала департамент освіти і науки Львівської ОДА, тепер стала в.о. міністра освіти і науки України. Про призначення на нову посаду вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 

Любомира Мандзій повідомила, що на посаду в.о. міністра освіти і науки України її призначив сьогодні, 25 березня, Кабінет Міністрів.

«Це справді дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше: ми не маємо часу на повільні рішення, нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого. І не сумнівайтеся: ми ухвалимо всі необхідні рішення», – написала вона.

Любомира Мандзій запевнила, що в Україні продовжать реформу освіти, а також заявила про готовність до співпраці з усіма небайдужими.

Зазначимо, до цього Любомира Мандзій була заступницею попередньої міністрки освіти і науки Ганни Новосад. На цю посаду її призначили торік у вересні.

З 2016 по липень 2019 Любомира Мандзій очолювала департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Відтак тепер новому складі Кабінету Міністрів України побільшало львів’ян. Наразі посади міністрів обіймають Олег Немчінов, Любомира Мандзій. Також колишня очільниця медичного департаменту Львівської ОДА Ірина Микичак є заступницею міністра охорони здоров’я. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також є львів’янином.

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