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Ексчиновниця Львівської ОДА Любомира Мандзій стала заступником міністра освіти

Соломія Головіна

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Колишню керівницю департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомиру Мандзій призначили на посаду заступника міністра освіти і науки. Про це повідомляє пресслужба уряду.

 

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 11 вересня, під час засідання Кабміну.

Додамо, що днями Любомира Мандзій написала заяву на звільнення з посади директора департаменту освіти у Львівській ОДА. Ще на початку липня цього року вона заявляла про намір звільнятися, пов’язкуючи це рішення з перемогою у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Нагадаємо, що Любомира Мандзій очолювала департамент освіти ЛОДА з 2016 року.

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