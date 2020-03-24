У Львові ініціювали «Антиконцерт». Гроші спрямують на боротьбу з коронавірусом

Львівська компанія Gastroli.ua, яка займається організацією концертів та продажем квитків на фестивалі, театральні вистави та інші події, у часі карантину в Україні ініціює «Антиконцерт». Відтак кошти з проданих квитків спрямують на боротьбу з коронавірусом в країні. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

На сьогодні – це унікальний та безпрецедентний формат. Адже невідомо ані дати, ані міста, ані майданчика, ані хедлайнерів – є лише квитки у продажу: по 100, 500 та 1000 грн. Таким чином компанія перепрофільовуються із квиткового сервісу на платформу для збору коштів. За виручені від продажу квитків грошові ресурси планують підтримати українську медицину в боротьбі із COVID 19.

«Зі свого боку ми купимо першу сотню квитків на суму 100 000 гривень, а також інвестуємо в рекламну кампанію «Антиконцерту». Він не матиме ані часу, ані місця проведення, але матиме дещо більше – можливість врятувати людські життя», – повідомив CEO Gastroli.ua Ростислав Кулик

Купити квиток на «Антиконцерт» можна тут: https://gastroli.ua/tickets/noconcert/buy

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили уже у 97 осіб.

Фото – організаторів