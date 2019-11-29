Сільським амбулаторіям Львівщини передали 28 позашляховиків

Існуючим амбулаторіям первинної медичної допомоги у сільській місцевості Львівської області передали 28 одиниць службового автотранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Автомобілі передали у медичні заклади Миколаївського, Пустомитівського, Перемишлянського, Стрийського,Турківського, Яворівського, Золочівського, Кам’янка-Бузького, Радехівського, Сколівського, Сокальського, Мостиського, Дрогобицького, Буського районів.

Вартість 28 автомобілів Renault Duster становить 12,796 млн грн, тобто 457,0 тис. грн кожен.

«У нас радісна подія. Ці машини сьогодні поїдуть у сільські амбулаторії. Це дуже важлива державна реформа. Минулого тижня ми відкривали амбулаторію в с. Брюховичах Перемишлянського району. Враження від амбулаторій переповнюють, бо є дуже правильна концепція, адже держава створила всі необхідні умови для того, щоб лікарі працювали у сільський амбулаторіях, які відповідають найвищим європейським стандартам. У їхньому приміщенні передбачили житло для медпрацівника. Ми щасливі, що ця реформа продовжується і робитимемо усе від нас залежне, аби мешканці Львівської області отримували якісні медичні послуги. Ця галузь буде у нас в пріоритеті. Здорові люди – це здорова нація, країна і наше майбутнє», – наголосив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Всього, включно з цими автомобілями, управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації закупило 110 автомобілів: 43 для нових амбулаторій, що будуються, та 67 для існуючих.

За словами заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Холода, до кінця цього року планують відкрити 20 нових амбулаторій на усій території області.

Зазначимо, що 22 листопада 2019 року управління капітального будівництва облдержадміністрації оголосило тендер на закупівлю ще 158 автомобілів для існуючих амбулаторій, розташованих на теренах області.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у Перемишлянському районі відкрили нову амбулаторію групової практики.

Раніше у ЛОДА запевняли, що до жовтня цього року відкриють всі 43 заплановані амбулаторії.

Також ми інформували, що Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

Фото: ЛОДА