Пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі. Про це повідомляє hromadske з посиланям на пресслужбу конкурсу.

«Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров’я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Європейський мовник, нідерландський мовник та керівництво міста Роттердам, де мав відбутися конкурс, вирішують, чи зможе Роттердам прийняти Євробачення у 2021 році.

Львівський портал повідомляв, що в Євробаченні-2020 мали брати участь представники 41 країни. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Євро-2020 на 2021 рік.