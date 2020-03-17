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Євро-2020 перенесуть на 2021 рік

Ольга Денисяка

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Норвезьку федерацію Футболу.

 

Так, тепер Євро відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Раніше Чемпіонат мав відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року.

Львівський портал повідомляв, що УЄФА вирішив зупинити розіграш обох єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Рішення було ухвалене на засіданні УЄФА у вівторок, 17 березня, яке провели в режим відеотрансляції через спалах у світі коронавірусу SARS-CoV-2.

Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року — саме тоді, коли мало відбутися Євро (12 червня — 12 липня).

Раніше в УЄФА вже заявляли, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом Євро-2020 буде скасоване. Також нагадаємо, що національна збірна України пройшла відбірковий етап та зіграє у фінальній стадії Євро-2020.

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