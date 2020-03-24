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Академія сухопутних військ почала шити маски для курсантів і працівників. Небайдужих просять допомогти

Наталя Дуляба

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Аби забезпечити усіх курсантів, викладачів та інших працівників засобами індивідуального захисту, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного почала самотужки шити медичні маски. Всіх небайдужих закликають долучатися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

 

Як зауважив Павло Ткачук, проблему з забезпеченням медичними масками та респіраторами під час коронавірусного карантину відчула й Академія сухопутних військ. Тому виш самотужки організував пошиття масок, аби забезпечити ними всіх працівників та курсантів.

«Національна академія сухопутних військ – величезна військова установа з чималою кількістю підпорядкованих частин. Тож ми власними силами організували пошиття медичних масок. Хочу подякувати кравчиням та швачкам, які залучені до цього відповідального процесу. Завдяки їхнім зусиллям нам вдається в повному обсязі задовольнити безпечне функціонування всіх, хто залучений до організації життєдіяльності навчального закладу, – медиків, добовий наряд, персонал їдальні та інших», – написав Павло Ткачук.

Він додав, що в Академії сухопутних військ шукають можливість закупівлі медичних масок і респіраторів, незважаючи на завищені ціни на ринку. Втім усіх небайдужих, які можуть допомогти військовому вишу із пошиттям масок, просять телефонувати за номером: 258-43-62 або писати СЮДИ.

«Якщо ж хтось має можливість допомогти на волонтерських засадах, зокрема з пошиттям, ми будемо раді прийняти таку допомогу. Також для нас важлива будь-яка інформація про можливості придбання масок, респіраторів чи матеріалу для їхнього виготовлення за вигідними ринковими цінами. Вірю, разом ми переможемо будь-яку загрозу. Навіть невидиму!», – наголосив Павло Ткачук.

Львівський портал публікував інструкцію з пошиття марлевої маски, а також розповідав, як в домашніх умовах можна виготовити антисептик для рук.

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