Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020

Сьогодні, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За результатами голосування перемогу отримав гурт GO_A, який і поїде від України на пісенний конкурс у Нідерланди. Про це повідомляє Львівський портал.

Переможці Нацвідбору виконали пісню «Соловей». За підсумками глядацького голосування і оцінок журі гурт отримав максимальну кількість голосів та виборов можливість представляти Україну на Євробаченні-2020. На другому місці опинився співак KHAYAT.

Зазначимо, у фіналі Нацвідбору змагалися KRUTЬ, JERRY HEIL, гурт GO_A, David Axelrod, співак KHAYAT та гурт TVORCHI.

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Нагадаємо, цьогорічне Євробачення проходитиме у нідерландському місті Роттердам 12-16 травня.