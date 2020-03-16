Зеленський хоче заборонити збори більше 10 людей, включно з церквами

Президент Володимир Зеленський закликав Кабмін ввести по Україні суттєвіші обмеження, аби унеможливити поширення коронавірусу. Нововведення мають стосуватись заборони на зібрання більше 10 людей, в тому числі й на церковні обряди і церемонії. Про це він заявив сьогодні, 16 березня, у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook.
Володимир Зеленський розповів, що ввечері 16 березня заплановане засідання Кабміну. Він закликав урядовців ввести нові обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу.
«Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю», – сказав президент.
Водночас він закликав із 17 березня запровадити режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій і Житомирській області, де вже виявили випадки зараження коронавірусом.
Також Володимир Зеленський закликав уряд зробити таке:
- Із 00:01 год. 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.
- Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.
- Міністерству інфраструктури з 12:00 год. 18 березня заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
- Міністерству фінансів провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.
- Громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають отримати доплату розміром 1000 гривень.
- Міністерству охорони здоров’я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівниками «Укрпошти» для людей похилого віку.
- Обмежити експорт продуктів харчування – за визначеним урядом переліком.
- Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній.
Нагадаємо, в УГКЦ заявили, що дотримуватимуться всіх розпоряджень державної, місцевої влад і санітарних служб щодо коронавірусу. Втім богослужіння у храмах Львова скасовувати не будуть. Натомість Глава УГКЦ закликав вірян не цілувати ікон і за можливості утриматись від походів до церкви.
Наталя Дуляба