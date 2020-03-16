Зеленський хоче заборонити збори більше 10 людей, включно з церквами

Президент Володимир Зеленський закликав Кабмін ввести по Україні суттєвіші обмеження, аби унеможливити поширення коронавірусу. Нововведення мають стосуватись заборони на зібрання більше 10 людей, в тому числі й на церковні обряди і церемонії. Про це він заявив сьогодні, 16 березня, у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Володимир Зеленський розповів, що ввечері 16 березня заплановане засідання Кабміну. Він закликав урядовців ввести нові обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю», – сказав президент.

Водночас він закликав із 17 березня запровадити режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій і Житомирській області, де вже виявили випадки зараження коронавірусом.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також Володимир Зеленський закликав уряд зробити таке:

Із 00:01 год. 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Міністерству інфраструктури з 12:00 год. 18 березня заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Міністерству фінансів провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають отримати доплату розміром 1000 гривень.

Міністерству охорони здоров’я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівниками «Укрпошти» для людей похилого віку.

Обмежити експорт продуктів харчування – за визначеним урядом переліком.

Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній.

Нагадаємо, в УГКЦ заявили, що дотримуватимуться всіх розпоряджень державної, місцевої влад і санітарних служб щодо коронавірусу. Втім богослужіння у храмах Львова скасовувати не будуть. Натомість Глава УГКЦ закликав вірян не цілувати ікон і за можливості утриматись від походів до церкви.