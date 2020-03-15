«Черга в Україну за годину до закриття польського кордону». Фотофакт

На пішому переході у Шегинях 14 березня за годину до закриття кордону скупчилися гігантські черги людей, які поспішали встигнути повернутися додому до закриття польського кордону, яке мало відбутися опівночі. Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував громадський діяч Богдан Панкевич.

«Шегині, піший перехід. Черга в Україну за годину до закриття кордону», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, Польща анонсувала закриття кордонів та призупинення авіаційного і залізничного сполучення. Із пунктами пропуску, де Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 год. 15 березня можна ознайомитися тут.

Також ми повідомляли, що на період карантину в Україні 16 березня призупинять роботу пунктів пропуску, зокрема на Львівщині закриють залізничні пункти пропуску у Раві-Руській та Хирові, а також автомобільний у Шегинях. Лишень для автомобільного працюватимуть пункти пропуску в Краківці, Смільниці, Грушеві та Угринові.

Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Фото: Facebook/Богдан Панкевич